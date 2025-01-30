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GündemBakan Kurum: Malatya Gelinciktepe'de 2 bin 175 konutun inşasını tamamladık
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Bakan Kurum: Malatya Gelinciktepe'de 2 bin 175 konutun inşasını tamamladık

30.01.2025 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Bakan Kurum: Malatya Gelinciktepe'de 2 bin 175 konutun inşasını tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutlardan 2 bin 175'inin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Malatya'mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 cami ihalesinin yapıldığı ve bugüne kadar toplam 2 bin 175 konutun tamamlandığı kaydedildi. (DHA)

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