Van resmen para basıyor: Yıllık 25 milyon dolarlık kazanç!

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Van Gölü ve Erçek Gölü'nde inci kefali avcılığı



Van'ın su ürünleri faaliyetlerinde inci kefali avcılığı da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü'nde 77, Erçek Gölü'nde ise 3 olmak üzere kent genelinde toplam 80 balıkçı teknesi bulunuyor. Bu teknelerle yılda yaklaşık 7 bin ila 7 bin 500 ton arasında inci kefali avcılığı gerçekleştiriliyor.



9 yılda 5,5 milyon yavru sazan bırakıldı



Van'daki su kaynaklarının balık stoklarının desteklenmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları da sürdürülüyor. Bakanlığın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl Van'ın farklı ilçelerinde bulunan 8 gölete yaklaşık 700 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Son 9 yılda ise kentteki farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon adet yavru sazan bırakıldığı bildirildi. Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, su ürünleri potansiyelinin artırılması ve bölge halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.