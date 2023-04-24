Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme ilişkin gelen soruları yanıtlıyor. İstanbul'un kentsel dönüşümüze ilişkin konuşan Bakan Kurum " İstanbul'un depreme hazır hale gelmesi bizim milli güvenlik meselemiz" dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Önümüzde çok güzel bir fırsat var. Altyapımızı tamamladık, şimdi onu iyice güzelleştireceğiz. Altyapı olmadan bir ülke büyüyemez, gelişemez. Topyekûn kalkınma dediğimiz, 85 milyonumuz aynı haklara kavuşabildiği o yüzyılın adı bu olacak. Büyük Türkiye'nin ayak sesleri ile birlikte 85 milyon vatandaşımıza verdiğimiz vaatleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İş yaparken hata da yapabiliriz, bariz bilerek yapılan bir hata yoksa. Tüm bakanlıkların bir lideri var Cumhurbaşkanı, onun istişarede yürüyor işler. Siz 7 tane yöneticiyle iş götüremezsiniz. Bırakın ülke yönetmeyi bakkalı bile bu şekilde yönetmezsiniz. Yatırımcı güven ister, istikrar ister. 7 kişi ile ülke yöneteceğim diye talip oluyorsunuz ancak ülke için elinizde bir proje yok.

Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlerde bu görevleri bırakacağız. Öyle bir nesil geliyor ki alıp bizden daha da yükseğe çıkaracaklar. Gençler öyle güzel sorular soruyorlar ki yani şaşırışınız. Kendine inanan güvenen bir nesil geliyor. Biz de onlara o geleceği sunmak için Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIR HALE GELMESİ BİZİM MİLLİ GÜVENLİK MESELEMİZ"

Milletimiz çok bilinçli, İstanbul'un sorunlarından en önemlileri ise deprem, kentsel dönüşüm ve ulaşım. İstanbul'un ve ülkemizin en önemli sorunu deprem. Nüfusun 5'te1'nin İstanbul'da olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'un kentsel dönüşümü en büyük problem. Depremle mücadeleyi verebilmeniz için çok büyük bir devlet olmanız lazım. İstanbul'un depreme hazır hale gelmesi bizim milli güvenlik meselemiz. İstanbul'un dönüşümüne ilişkin vatandaşımızın umudu var. Sadece 695 bini İstanbul'da olan 3.3 milyon konutun dönüşümüne imza atmışız.

(İskenderun'da iptal edilen Kentsel Dönüşüm projesi) Biz 81 ilimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını seferberliğini yaydık. Tarihi kent meydanlarımızı da yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm süreci ile tarihi eserlerimiz de ortaya çıkıyor. Dönüşümlerimiz aynısı Hatay'da yapacağız, Kahramanmaraş'ta yapacağı. Maalesef bugun muhalefet kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz deyip vatandaşımızın aklını çelmek için onları yanlış yönlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Kartal'da bina çökmüştü. 21 vatandaşımız göçük altından kalmıştı. Şimdi orada bir dönüşüm yürütüyoruz. Kartal Sahil'de bir imar planı planladık. Bedava konut vereceğiz diyorlar yapamayacakları iş olduğu için atıyorlar bol keseden.

Antakya ilçemizde dönüşüme karşı çıktılar. Milletin aklının çelinmesi uğruna her şeyi yaptılar. Bunu demek içinde gelmiyor ama keşke biz onu yapıp bitirip o projedeki insanlarımızın canını garanti altına alsaydık. Biz bunu her yerde yapmaya çalışıyoruz. Biz birileri gibi İstanbul'da yılda 100 bin konut yapacağım deyip 4 yıl geçmesine rağmen 4 bin konut bitiremeyenlerden değiliz.

(Yasal düzenleme olacak mı?) Bunu da çalışıyoruz. Mütahitlerimizi sınıflandırdığımız gibi mühendislerimiz de mimarlarımız da sınıflandıracağız. İşe ilişkin yetkinliği olan mimarlarımız, mühendislerimiz projeleri çizecek, daha fazla mimarın daha fala mühendisin jeofizik uzmanın çalışmasını sağlayacağız.

(Yeni dönemde bakanlık verilecek mi?) Ben bugün bu koltukta oturuyorum yarın milletvekili olurum 3-5 sene sonra hiç görevim olmayabilir. Ama ben görevim olduğu sürece ülkemizin geleceği uğruna çalışmak zorundayım, bu mücadeleyi sonuna kadar ortaya koymak zorundayız. Devletin devamlılığı esastır. Siz bir iradeyi ortaya koyarsınız, kişiler değişebilir önemli olan o bakış açısıdır. Şirket bakışı ile yönettiğimiz bakanlığımız üretmeye milletimize hizmet etmeye devam edecek.