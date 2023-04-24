Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik tesislerinde her 3 dakikada 1 araç üretiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünün temel atma töreni vesilesiyle bugün bir aradayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı vizyonumuz milli teknoloji hamlemiz açısından adeta bir hasat dönemiydi. Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji alt yapısı yatırımlarının, insan kaynağı yatırımlarının önemli meyvelerini tek tek topladık.

Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışı ile 300 kat artıracak üretim tesisimizi hizmete açtık. Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İMECE uydumuzu yolcu ettik. İMECE uzaya fırlatıldıktan sonra ilk sinyali aldı. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi'nin resmi açılışını yaptık. Ülkemizin yerli elektrikli lokomotifi E5000'in ilk hareket testini başarıyla gerçekleştirdik. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize gururla teslim ettik. İnsansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu bu vasfı ile dünyanın ilk SİHA gemisidir.

10 GÜN İÇERİSİNDE TCG ANADOLU İZMİR'DE ZİYARETE AÇILACAK

Böylece Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki haklarımızı daha güçlü savunmamızı sağlayacak çok stratejik bir savaş gemisine kavuştuk. Şu ana kadar yaklaşık 70 bine yakın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Son bir hafta 10 gün içerisinde de İzmir'de demirlemek suretiyle İzmir'deki vatandaşlarımızın da ziyaretine TCG Anadolu'yu açacağız.

Milli gururumuz Togg, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının da sembollerinden biridir. Togg, dünya elektrikli araç sektöründe 'Artık ben de varım' demiştir. Birileri hep aynı yalana sarıldılar. Önce çıktılar 'Togg'un fabrikası nerede?', 'Bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. 'Bu araç satılmaz', 'Vatandaş bu aracı alamaz' dediler. Togg aldığı ön siparişle bunlara en güzel cevabı verdi. Muhalefetin yok dediği Togg'un Gemlik tesislerinde her 3 dakikada 1 araç üretiliyor.

Togg ilk günden itibaren haksız eleştirilerin ve yığratma kampanyalarının hedefi oldu. Yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelip Togg'un fabrikasını ziyaret edemediler. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen, Türk mühendislerinin bu başarısını hala görmezden geliyorlar. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız. 2030 yılına kadar 1 milyon adet Togg üretilecek.

Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Aziz milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin kilometre taşlarını döşüyoruz.