Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı: Esnaf ÖTV ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

ESNAFA MÜJDE

Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vaat ettiklerini duydunuz mu? Evlatlarımızın geleceğine dair bir projelerini duydunuz mu? Tek misyonları güvenliğimizi teröristlere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek ülkemizi yarım asır geriye götürmektir. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik... Eskiden İstanbul İzmir arası 7.5 saatti, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ

Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefetin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yılda, birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Karadeniz gazının bu kazancı ile geleceğimize de yatırım yapacağız. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Siz bu LGBT'lilere bakmayın. CHP, İYİ Parti LGBT'ci.