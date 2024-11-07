Bakan Kurum: En güvenli alanlarda projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ın Boğaziçi bölgesi ve Vadi bölgesindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı. Vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43’lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların devam ettiği tespit edildi.

BİLİM İNSANLARININ RAPORU TAMAMLANDI

Bu alanın heyelan riski nedeniyle “yerleşime uygun olmayan alan” statüsü korunacak. Geri kalan yüzde 57’lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge “önlemli alan” statüsüne alındı, “yerleşime uygun alan” olarak belirlendi.

ÖNLEMLER ALINMASI ŞARTIYLA YAPILAŞMA İZNİ

İlgili belediyeler imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla "önlemli alanlarda" yapılaşmaya izin verebilecek.

BAKAN KURUM: BİLİM İNSANLARIMIZLA BİRLİKTE TİTİZ ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK

Sosyal medya hesabından çalışmaların tamamlandığını duyuran Bakan Kurum, "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

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