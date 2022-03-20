Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti. Kurum, Sur Operasyonları’nın ilk şehidi Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker, Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve tüm şehitler için dua etti. Bakan Kurum, İstanbul’daki evini Cebeci Şehitliği karşısına taşıyan Bordo Bereli Selçuk Paker’in annesini ziyaret ederek şehidin odasını gezdi.