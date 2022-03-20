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İçişleri duyurdu! 81 ilde eş zamanlı başladı, çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

20.03.2022 - 11:51 | | DHA
İçişleri duyurdu! 81 ilde eş zamanlı başladı, çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

İçişleri duyurdu 81 ilde eş zamanlı başladı, çok sayıda gözaltı var

Ülke genelinde 12 bin 709 karma ekip, 220 dedektör köpek ve 50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 1.126 aranan şahıs yakalandı, 57 şahıs gözaltına alındı, 229 şahsa idari ve 141 şahsa adli olmak üzere toplam 370 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.


İçişleri duyurdu 81 ilde eş zamanlı başladı, çok sayıda gözaltı var

Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 4 bin 438 araca idari para cezası uygulandı, 656 araç trafikten men edildi, 24 aranan araç yakalandı. 20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı.

İçişleri duyurdu 81 ilde eş zamanlı başladı, çok sayıda gözaltı var

Uygulamada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1.250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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