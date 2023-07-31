Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mesaj

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla yeni bir reform dönemi başlatıldığını belirtti. Bakan Koca, Beyaz Reform sürecinde tüm imkanları harekete geçirmeye, yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.

Bakan Koca’nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda reform örnekleri yer aldı. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform’un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösterildi.



“Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada”

Bakan Koca mektupta, “Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğinizle bütünleşmesi gerekiyor Dönemsel haletiruhiyemizin sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz. Bir sorundan etkilenen herkes çözümün de parçası olma hakkına sahiptir. Üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdiğimiz hiçbir sorunun olduğu gibi kalacağına ihtimal bile vermeyelim. Bakanlığımın ilk döneminde yaptığımız gibi konuların sahipleri olarak yine, içinizden farklı yaklaşımlara sahip arkadaşlarla planlayıp yüz yüze görüşelim. Sorundan ‘yeni sorun’ üretmeyi kazanım hanesinde görme yanılgısına düşenleri dikkatle uyaralım. Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada ve sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili 'yarar' ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasındansa kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform’un ikinci dönemidir. İkinci 'Beyaz Reform' döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.