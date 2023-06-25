Bakan Koca'dan Özkan Uğur açıklaması

Bakan Koca'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.

Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı Özkan Uğur'un tedavisi 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor.

FUAT GÜNER'DEN AÇIKLAMA!

MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında, Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" açıklamasında bulundu.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'a dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta sanatçının eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdiler.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler.

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.

Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

ÜNLÜLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Özkan Uğur'un yoğun bakıma alınmasının ardından aanatçı dostları Uğur için art arda geçmiş olsun mesajları yayınladılar:

Nazan Öncel:

Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu.

Ayşegül Aldinç:

Adamım dayan n’olur…

Melek Baykal:

Güzel dost güzel adam… Seni çok seviyoruz..ve inanıyoruz ki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa…. Tüm dualar sana Özkanım

Gülben Ergen:

İyileş lütfen 🥺 #ÖzkanUğur lütfen…

Erol Evgin:

Çok değerli müzisyen dostum #ÖzkanUğur’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum..

Gonca Vuslateri:

Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...

Yeşim Salkım:

Canım partnerim #özkanuğur Eşkiya'nın sevimlisi, müziğin duayeni geçmiş olsun bir an önce iyileş. Dualarım seninle...

Suat Suna:

Çok sevdiğim Özkan Abi’nin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim. Çocukluk kahramanlarımızdan biridir, atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...