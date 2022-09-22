Bakan Koca'dan 'onkoloji hastanesi' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de açıklamalarda bulundu. Koca, "Haftaya çarşamba günü Cumhurbaşkanımız tarafından Ankara'nın en büyük şehir hastanesi açılmış olacak. En son teknolojiyle donatılmış olan şehir hastanesini Ankara'ya kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Biz geçtiğimiz yıllarda deprem, sel gibi afetlerde yanımızda olan kardeşlerimizi unutmadık. Onların zor günlerinde de ilk yanlarında biz olduk.

Cumhurbaşkanlarımızın gösterdikleri hedef doğrultusunda sağlık alanında yakın bir işbirliği içindeyiz. Öğleden sonra Sayın Bakanımızı ziyaret edip, diğer iş birliği konularını ele alacağız.

ONKOLOJİ HASTANESİ KAPATILMAYACAK

Haftaya çarşamba günü Cumhurbaşkanımız tarafından Ankara'nın en büyük şehir hastanesi açılmış olacak. En son teknolojiyle donatılmış olan şehir hastanesini Ankara'ya kazandırmış olacağız. Planlanırken hangi hastanelerin yerine açılacağı şeklinde bir plan yapılmıştı. Biz hiçbir hastanemizin sağlık vermesini engellemeyeceğiz. Bazılarının iddia ettiği gibi onkoloji hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialara inanmayalım. Onkoloji hastanesi hizmet vermeye devam edecek. Hiçbir hastanemiz sağlık hizmeti dışında kullanılmayacak.

KADROLAR CUMA AÇIKLANACAK

Tıpta uzmanlıkta cuma günü kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz.

85 BİN PERSONEL ALINACAK

Çok gecikmeden ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Bu yıl için 85 binin tamamını almak istiyoruz. Bu süreçten kimsenin tereddütü olmasın. Sabırla bekleyelim.