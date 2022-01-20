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Bakan Koca'dan 'Ömür Erez' açıklaması: Katil zanlısı yakalandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde öldürülen hemşire Ömür Erez ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek” dedi.

20.01.2022 - 17:44 |
Bakan Koca'dan 'Ömür Erez' açıklaması: Katil zanlısı yakalandı

Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 20 suçtan kaydı olan saldırgan Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olayın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi. 

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