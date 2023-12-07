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Bakan Koca’dan Gazze’den hasta transferi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den şu ana kadar Türkiye’ye 114 hasta, 84 ise refakatçi getirildiği söyledi. Hasta transferiyle ilgili Türkiye, İsrail ve Mısır’dan oluşan 3’lü koordinasyon ekibinin çalıştığını belirten Bakan Koca, ekibin hasta transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bölgede kurulacak sahra hastanesine yönelik ise Koca, “İlgili ekibimiz Gazze’de üç yerleşim yeri incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısında uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı’na daha yakın olan dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

07.12.2023 - 12:00 |
Bakan Koca’dan Gazze’den hasta transferi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaşıldığı bilgisini veren Bakan Koca, “İki çocuğumuza da ulaştık, iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, şunları söyledi:

SAHRA HASTANESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“Hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye’den oluşan 3’lü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar gelen hasta sayısı toplamda 114. 86 da refakatçi var. 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Diğer hastalarımızın ciddi sorunu görünmüyor. Yakın takipteler. Önümüzdeki süreçte de koordinasyon ekibi hasta transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bizim temelde esas yapmak istediğimiz erken dönemde sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili ekibimiz Gazze’de üç yerleşim yeri incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısında uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı’na daha yakın olan dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, bugün (dün) Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde altyapısı daha iyi olan bu yerde sahra hastanesini kurma durumumuz olacak. Bu durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme imkanımız olacak. 20 ambulansımız da sınır kapısında ruhsatları alınmış halde bekliyor. Sahra hastanesiyle birlikte onlar da hizmet verecekler. Ekiplerimiz içinden herhangi bir can kaybı yok. 3’lü koordinasyon ekibiyle birlikte güvenilir bir alanda sahra hastanesini kurma çabası içindeyiz.

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