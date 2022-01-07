Bakan Koca'dan aşı uyarısı: 'Etki etmesi için süreye ihtiyaç var'

Son günlerde artan vaka sayılarının ardından sık sık 'tedbir' uyarısında bulunan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2022