Bakan Koca: ÅžanlÄ±urfa'ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±

Bakan Koca, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÅžanlÄ±urfaâ€™ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±. ArÄ±tma tesislerinden geÃ§erek evlere ulaÅŸsa da ÅŸebeke suyu, bir sÃ¼reliÄŸine sadece genel amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±lmaya elveriÅŸlidir. Åžebeke suyu, yapÄ±lacak yeni aÃ§Ä±klamaya kadar, iÃ§me suyu olarak kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r" dedi.