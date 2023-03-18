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Bakan Koca: ÅžanlÄ±urfa'ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ÅžanlÄ±urfaâ€™ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yapÄ±lacak yeni aÃ§Ä±klamaya kadarÂ iÃ§me suyu olarak kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini duyurdu.Â

18.03.2023 - 15:51 |
Bakan Koca: ÅžanlÄ±urfa'ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±

Bakan Koca, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÅžanlÄ±urfaâ€™ya ÅŸebeke suyu verilmeye baÅŸlandÄ±. ArÄ±tma tesislerinden geÃ§erek evlere ulaÅŸsa da ÅŸebeke suyu, bir sÃ¼reliÄŸine sadece genel amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±lmaya elveriÅŸlidir. Åžebeke suyu, yapÄ±lacak yeni aÃ§Ä±klamaya kadar, iÃ§me suyu olarak kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r" dedi.

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