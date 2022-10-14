Bakan Koca: Randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun randevuya gitmediğini belirtti.

"Devlet randevularında ciddidir" sözlerini kullanan Bakan Koca, gidilemeyecek randevuların en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.