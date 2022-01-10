Bakan Koca kritik rakamları açıkladı! En çok vaka sayısı olan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi. İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.