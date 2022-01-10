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GündemBakan Koca kritik rakamları açıkladı! En çok vaka sayısı olan iller belli oldu
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Bakan Koca kritik rakamları açıkladı! En çok vaka sayısı olan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de 323,30 oldu. Bakan Koca ayrıca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli." ifadelerini kullandı.

10.01.2022 - 11:10 | | DHA
Bakan Koca kritik rakamları açıkladı! En çok vaka sayısı olan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi. İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Bakan Koca kritik rakamları açıkladı En çok vaka sayısı olan iller belli oldu

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

Bakan Koca kritik rakamları açıkladı En çok vaka sayısı olan iller belli oldu

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