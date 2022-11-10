Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2022