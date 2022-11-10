GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar
ABONE OL

Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar

Bakan Koca, tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıf öğrencilerinin aylık tam asgari ücret almalarını sağlayan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

10.11.2022 - 19:31 |
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle akşam yemeğine katıldı

    Ankara'da korkunç olay! Bir evde 5 ceset bulundu

    Ankara'da korkunç olay! Bir evde 5 ceset bulundu

    Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar

    Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Tam asgari ücret alacaklar