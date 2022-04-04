Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı! Üç büyükşehirde düşüş...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vaka sayıları düştü. Fakat düşüşe rağmen Eskişehir, vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239,48'den 196,06, Ankara'da 395,38'den 290,83'e, İzmir'de ise 247,16'dan 113,95'e düştü. Eskişehir ise 547,21 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu.