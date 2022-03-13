Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.