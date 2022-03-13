Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Ankara her 100 binde 916 vaka ile yoğunluk haritasında zirvede yer aldı.
13.03.2022 - 18:14 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.