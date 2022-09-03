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Bakan Koca duyurdu! Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı." ifadelerini kullandı.

03.09.2022 - 01:34 |
Bakan Koca duyurdu! Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

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