Bakan Koca duyurdu! Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor.

Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2022