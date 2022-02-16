Bakan Koca duyurdu! O şüpheli cezaevine gönderildi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıklayarak, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" açıklamasını yaptı.
16.02.2022 - 22:46 |
Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hâkimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!