GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar
HaberlerGündem Haberleri 16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar
ABONE OL

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

Türkiye'nin 16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakan Koca kritik tabloyu paylaşırken önemli uyarılarda bulundu.

16.02.2022 - 21:02 |
16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik tabloyu sosyal medyadan paylaşırken şu notu düştü: Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı.

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu Bakan Kocadan önemli uyarılar

GÜNCEL HABERLER

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

Sıradaki Haber
Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

Sıradaki Haber
Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

Sıradaki Haber
EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

Sıradaki Haber