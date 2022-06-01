Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs tablosu artık haftalık olarak açıklanacak!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine 'http://covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanacak." dedi.

Koronavirüste vaka sayılarının 1000'in altına düşmesi ile beraber, maske takma zorunluluğu tamamen kaldırılmıştı. Yeni açıklanan bilgiye göre sadece sağlık kuruluşlarında maske takmak mecburi.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile ülkeye girişlerde de PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yeni bir mesaj yayınladı. Koca "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

31 MAYIS 2022 VAKA SAYISI

31 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük vaka sayısı 975 olarak açıklanmıştı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Genelge doğrultusunda, daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı aktarıldı.

VAKALAR 1000'İN ALTINA İNDİ, MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" demişti. Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

MASKE KULLANIMI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı önceki gün maske kullanımı genelgesi yayımlamıştı. Genelgede şu ifadeler yer almıştı: Bakanlığımız tarafından valiliklere maske genelgesi; covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede son günlerde covid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.