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Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıkladı.

23.02.2023 - 14:49 |
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi Adıyaman'da son duruma ilişkin bilgileri aktardı.
Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskinin kontrol altında olduğunu söyleyen Bakan Koca, afet bölgesinde toplam 123 bin 522 kişi ile hizmet verdiklerini belirtti.

Bakan Koca, 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıkladı.

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