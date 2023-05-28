Bakan KasapoÄŸlu, oyunu Ä°zmir'de kullandÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ikinci oylamasÄ± iÃ§in Konak ilÃ§esinde bulunan AtatÃ¼rk Lisesi'ne,Â AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Bilal SaygÄ±lÄ±, AK Parti Konak Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Sait BaÅŸdaÅŸ ile geldi. Bakan KasapoÄŸlu, oyunu burada 1260 numaralÄ± sandÄ±kta kullandÄ±. KasapoÄŸlu oyunu kullandÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Oy verme sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Ãœlkemiz iÃ§in, milletimiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun. Bir demokrasi ÅŸÃ¶leni yaÅŸÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±z akÄ±n akÄ±n sandÄ±klara koÅŸuyor. Ä°nanÄ±yoruz ki yine TÃ¼rkiye kazanacak, Ã¼lkemiz kazanacak. TÃ¼rkiye seÃ§imlerini her daim demokratik olgunlukla en gÃ¼zel atmosferde gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ bir Ã¼lkedir. Bunu 14 MayÄ±s'ta gÃ¶rdÃ¼k. BugÃ¼n de yine inÅŸallah aynÄ± olgunlukla en gÃ¼zel ÅŸekilde, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sevgi, saygÄ± Ã§erÃ§evesinde bunu yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ki en gÃ¼zel ÅŸekliyle de yeni bir dÃ¶nemi, TÃ¼rkiye demokrasi sÃ¼reci baÅŸlatacaktÄ±r. HayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi.

SandÄ±klarda gÃ¶rev alan tÃ¼m sandÄ±k gÃ¶revlilerine, bugÃ¼nkÃ¼ sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼ten tÃ¼m gÃ¶revlilere de teÅŸekkÃ¼r eden Bakan KasapoÄŸlu, "OnlarÄ±n bu sÃ¼reÃ§teki misyonu demokrasimiz adÄ±na, Ã¼lkemiz adÄ±na Ã§ok ama Ã§ok kÄ±ymetli. Her birine kolaylÄ±klar diliyorum" diye konuÅŸtu.