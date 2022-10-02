Bakan Kasapoğlu, öğrenci ve ailelerine GSB yurdunda baklava ikram etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da bulunan GSB Yurtları’nı ziyaret ederek, öğrencilere ve çocuklarını yurtlara yerleştirmek için memleketlerinden gelen ailelere baklava ikramında bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

Öğrenci ve ailelerin Bakan Kasapoğlu şaşkınlığı

GSB Öğrenci Yurduna yerleşmek için aileleriyle Bursa’ya gelen öğrenciler, karşılarında Bakan Kasapoğlu’nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bakan Kasapoğlu, yurt bahçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine ve ailelerine ‘Yuvanıza hoş geldiniz, eğitim – öğretim dönemi hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti. Bakan Kasapoğlu, baklava ikramında bulunurken bir yandan da öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Öğrencilere hangi bölümde okuduklarını soran Bakan Kasapoğlu, ‘Maşallah, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” temennisinde bulundu.

“Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız artık bizlere emanet”

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin aileleriyle de yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, hangi memleketten geldiklerini sordu.

Öğrenci velilerinin “Çocuklarımız önce Allah’a sonra sizlere emanet” demesi üzerine Bakan Kasapoğlu, ‘İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler. Tertemiz, pırıl pırıl yurtları var. Allah evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.