Bakan Karaismailoğlu, Togg ile Trabzon sokaklarında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekili adayı olduğu Trabzon'da Togg'u deneyimledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Karaismailoğlu, Türkiye’de, dünyanın en akıllı cihazlarından birini ürettiklerini söyledi.

Türkiye’nin aradaki 100 yıllık farkı 20 yılda ortadan kaldırdığını dile getiren Karaismailoğlu, "1961 yılında demiryolu mühendislerinin Eskişehir’de üretmiş olduğu devrim otomobilinden, devrin otomobiline geldik. Teknolojinin en yükseği ile piyasaya girerek aradaki farkı ortadan kaldırdık. Türkiye’nin akıllı cihazı Türkiye’nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. Bugün kendi yerli ve milli arabamızdan bahsediyoruz. Türkiye, yedek parçaları bildiğimiz markalara ihraç ediyor aslında. Kendi markasıyla bütün dünya yollarında seyahat edecek. Türkiye, demiryollarında da kendi ekipman ve araçlarını üretir pozisyona geldi. Bunlar çok güzel gelişmeler, artarak sürecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır Türkiye tahmin edilemeyen bir şekilde büyüyor, büyümeye de devam edecek" diye konuştu.





'ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ'



Trabzon’daki seçim çalışmalarına da değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Bizler de bu şehirde büyümüş, yetişmiş, bizi yetiştirmiş bu şehre milletvekili adayı olarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon büyüyecek, Trabzon’la birlikte Türkiye büyüyecek.





Trabzon, Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biridir. Trabzon Türkiye’nin sigortasıdır diyebiliriz. Vatanını milletini seven, vatanına aşık insanların memleketidir. Biz de inşallah 14 Mayıs’ta çok başarılı bir sonuç alarak Türkiye’nin daha hızlı büyümesine çok büyüt etki sağlayacağız. Önümüzde bir ay var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız.

Bütün Trabzonluların gönlüne, oyuna talibiz. El ele, gönül gönüle tek hedefimiz güçlü Türkiye, lider Türkiye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok yola devam diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla, doğru adamla koşarak devam edeceğiz. Söz dinletilen Türkiye’den, sözü dinlenen Türkiye’ye geldik. Bu da güçlü lider ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Türkiye, son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuştur. Trabzon da bunun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sorumluluğu, bu görevi de Cumhurbaşkanımız bizlere vermiştir. O sorumluluğun, o güvenin farkındayız. O sorumluluğun gerektirdiği her şeyi de yapacağız. Bütün Trabzon’u kucaklayacağız."