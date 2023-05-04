Bakan Karaismailoğlu: Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymak görevimiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Trabzon'da faaliyet gösteren 193 yerel spor kulübüne toplamda 6 milyon 157 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, protokol, amatör spor temsilcileri ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisi sundu.

'BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu desteğinden dolayı minnettarız. Trabzon bir spor şehri. Trabzonspor bir dünya markası. Şampiyon şehir şampiyon takım. Ulaştırma Bakanlığı olarak gördüğünüz için spordan anlamıyoruz sanmasınlar Trabzonlu olarak her işten anlarız. Bu şehirde büyümüş biri olarak spordan anlarım. Bu kadim şehrin daha da parlatılması bizim görevimiz. Bu şehir gelişecek, büyüyecek. Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısmı ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var. Bu enerjiyi bütün sektörlerde kullanmak gerekiyor. Fırsat verildiğinde neler yapabildiğimizi biliyoruz, görüyoruz. Daha modern şartlarda olması gerek. Bu fırsatları her sektörde görmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah bu desteği çok daha fazla arttıracağız" dedi.

'PROJELERİMİZ İLE HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRDIK'

Türkiye'nin her köşesinde projelerin hayata geçtiğini belirten Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde de her iki yönde toplam 10 kilometre tünel açtıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlar ile hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızı hızlı, kolay, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Kara yollarına yaptığımız yatırımlarla birlikte 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz. Bizim iktidara gelmemiz ile birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyet ile birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk. Vatandaşımızın hayatını projelerimiz ile birlikte kolaylaştırdık" dedi.

'MAHALLE MUHTARLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da 'Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin her tarafına projelerle imza attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın gıpta ile baktığı işleri yaptıklarını vurguladı. Birçok hayali gerçeğe dönüştüren kadro içerisinde olmanın, kendisi için gurur olduğunu belirten Karaismailoğlu, büyük hedeflerine işaret etti.

'TRABZON İÇİN PLANLADIĞIMIZ PEK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bizim Trabzon için düşündüğümüz, planladığımız pek çok işimiz var. İnşallah bunları hızlıca bitireceğiz ve yapacağımız, açıkladığımız bu büyük projelerle inşallah Trabzon'un değerine değer katacağız. Cumhurbaşkanı'mıza yaptığı hizmetlerden, Türkiye'ye yaptığı hizmetlerden ve dünyada Türkiye'yi lider ülke vasfı ile temsil etmesinden dolayı Trabzonlular, hakikaten ona büyük bir teveccüh gösterdi. İnşallah bunu 14 Mayıs'ta sandıkta da gösterecektir" dedi.

Türkiye'nin çok işler başardığını söyleyen Karaismailoğlu, "Muhtarlar, bütün STK'lar ve Trabzonlular, vatanına milletine aşık insanlar. Karşımızda oluşmuş olan ittifakı görüyorsunuz. Hükümeti yönetmeye talip olanların içerisindeki karışıklıkları, maalesef bunları kimin desteklediğini de sizler görüyorsunuz. O yüzden başta Trabzonlular olmak üzere bunlara sandıkta gerekli cevabı verilecektir" diye konuştu.