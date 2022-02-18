GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
HaberlerGündem Haberleri Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin bir mesajıdır. Ülkemizin, bölgesinin lider ülkesi olduğunun, en büyük göstergesidir" dedi.

18.02.2022 - 13:44 | | Vuslat AY- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (Türkiye Yol-İş) arasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ve daire başkanlarıyla, bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için dün olduğu gibi yarın da omuz omuza, inanarak, isteyerek birlikte çalışacağız. Yine başaracağız" dedi.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, YENİ TÜRKİYE'NİN BİR MESAJIDIR'

Bu yolda tarihi bir eşiğe daha geldiklerini ve 20 Şubat'ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin bir mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesidir. 2023 metrelik orta açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek köprümüz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak" diye konuştu.

Toplantıya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, yapılan istişarenin işveren-sendika diyaloğunun geliştirilmesi için faydalı olacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO’ya üyeliğin 70’inci yıl dönümüne özel klip
İlgili Haber
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO’ya üyeliğin 70’inci yıl dönümüne özel klip
Bakan Bozdağ'dan net mesaj! 'Derhal görevden alırım'
İlgili Haber
Bakan Bozdağ'dan net mesaj! 'Derhal görevden alırım'
Milli Savunma Bakanı Akar: Ateşe benzin dökmek şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar
İlgili Haber
Milli Savunma Bakanı Akar: Ateşe benzin dökmek şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar

GÜNCEL HABERLER

Bursa’da hava aracı düştü ihbarı

Bursa’da hava aracı düştü ihbarı

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

Sıradaki Haber
Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Sıradaki Haber
Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Sıradaki Haber
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS’den en az 70 puanla personel alacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS’den en az 70 puanla personel alacak!

Sıradaki Haber