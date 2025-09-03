Bakan Kacır'dan Özgür Özel'e 'çekirgeli roket' göndermesi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.09.2025 - 20:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü’nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında roketlerin fırlatılma anlarını paylaşarak, "Şimdi de, ‘çekirgeler ürküyor’ diyen çıkmaz inşallah" dedi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen roket yarışmasının görüntülerini paylaştı.

Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki açıklamasına gönderme yaparak, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, ‘çekirgeler ürküyor’ diyen çıkmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

