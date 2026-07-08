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Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor

08.07.2026 - 13:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı mahallelerde yürütülen yol bakım, onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

1Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mursallı Mahallesi Açık Düğün Salonu'nda kadınlar tuvaleti giriş bölümündeki duvar imalatı tamamlanırken, mahallede bulunan pazar yerindeki kahvenin çatısında ise Isonem beton kaplama çalışması gerçekleştirildi.

2Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor

İstasyon Mahallesi Sümer Sokak'ta yol tamiratı çalışmalarına devam eden ekipler, Üzümlü Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nda ise iç cephe boya çalışmalarını sürdürüyor.

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3Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin farklı mahallelerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli alanlara kavuşması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.