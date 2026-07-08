Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor

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Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin farklı mahallelerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli alanlara kavuşması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.