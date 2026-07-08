GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAYBAN seferleri başlıyor: İncirliova ve Köşk birbirine 17 Temmuz'da bağlanacak
HaberlerGündem Haberleri AYBAN seferleri başlıyor: İncirliova ve Köşk birbirine 17 Temmuz'da bağlanacak

AYBAN seferleri başlıyor: İncirliova ve Köşk birbirine 17 Temmuz'da bağlanacak

08.07.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:
AYBAN seferleri başlıyor: İncirliova ve Köşk birbirine 17 Temmuz'da bağlanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği AYBAN, 17 Temmuz'da hizmete başlayacak. İncirliova ile Köşk arasında hizmet verecek olan sistem, Aydın Şehir Hastanesi, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, Umurlu ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi güzergahından geçerek vatandaşlara alternatif ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kentin yeni alternatif ulaşım sistemi olan AYBAN'ın 17 Temmuz Cuma günü ilk seferlerine başlayacağı bildirildi. AYBAN, İncirliova - Aydın Şehir Hastanesi - Aydın - Tekstil Park - ASTİM Organize Sanayi Bölgesi - Umurlu - Aydın Organize Sanayi Bölgesi - Köşk güzergahında hizmet verecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaptığı açıklamada, "Kentimizin yeni alternatif ulaşımı AYBAN 17 Temmuz Cuma gününden itibaren hizmete başlıyor. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sunacağız. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, AYBAN'ın sefer saatleri ve detaylı ulaşım bilgilerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile AYKART Mobil Uygulaması üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

    Güncel Haberler

    Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu
    #Gündem

    Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu

    Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!
    #Gündem

    Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

    Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor
    #Gündem

    Aydın'da dört mahallede aynı anda başladı! Kentin çehresi değişiyor