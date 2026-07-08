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GündemFethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!
HaberlerGündem Haberleri Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

08.07.2026 - 14:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Fethiye'de, göz alıcı mor renkleriyle görsel bir şölen sunan lavanta bahçelerinde beşinci geleneksel hasat gerçekleştirildi. Fethiye Belediyesi tarafından Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projede, üretilen lavantalar hem ekonomiye kazandırıldı hem de bölge halkına unutulmaz bir doğa günü yaşattı. Canlı müzik eşliğinde yapılan hasatta vatandaşlar, mor tarlaları adeta bir fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

1Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

2Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde beşinci kez hasat gerçekleştirildi.

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3Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Hasat boyunca belediye sanatçılarının seslendirdiği şarkılar etkinliğe renk katarken, katılımcılar lavantalar arasında keyifli anlar yaşadı.

4Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Mor lavanta tarlalarında bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, hem hasat deneyimi yaşadı hem de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

5Fethiye’de kartpostallık görüntüler! Yeşilüzümlü’de mor tarlalar doldu taştı: 5. kez hasat edildi!

Etkinlikte konuşan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, "Yeşilüzümlü'de aromatik bitkilerin artmasını sağlayacağız. Lavanta ile başladık, altınotu ve biberiye ile devam ettik." dedi.