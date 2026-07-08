Çocuk yaşta başladı, 61 yıldır bıkmadan usanmadan yapıyor! '10 yıl sonra elbise dikecek birini bulamayacaksınız'

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İlk dikiş makinesini 52 yıl önce satın aldığını anlatan Yavuz, yıllar içinde birçok makine değiştirmesine rağmen ilk makinesini hiç elden çıkarmadığını söyledi."İlk aldığım Elmas marka makinem hâlâ çalışıyor. Çok makine aldım, sattım, yeniledim ama ilk göz ağrımı satmadım. Hâlâ aktif olarak kullanıyorum." diyen Yavuz, 1983 yılında Alaplı'ya ilk baskı makinesini de kendisinin getirdiğini belirtti.Makinesini satın almak isteyenler olduğunu dile getiren Yavuz, "İlk üretim olduğu için satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Benim için manevi değeri çok büyük" ifadelerini kullandı.61 yıllık meslek hayatını geride bırakan Reşat Yavuz, gençlere seslenerek terziliğin bereketli ve saygın bir meslek olduğunu, ancak yeni ustalar yetişmezse yakın gelecekte bu mesleği icra edecek kişi bulmanın zorlaşacağını sözlerine ekledi.