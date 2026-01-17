Bakan Kacır müjdeyi verdi! 13 ilde 16 yeni sanayi yatırım alanı kuruluyor: Mevcut OSB'lerin 11 katı büyüklüğünde

Haberin Devamı

Bakan Kacır, Resmî Gazete’de dün gece ilan edilen planlı sanayi yatırım alanlarının ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:



“Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugün Resmî Gazete’de ilan ettik. Bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37’si kadar ilave alanı ülkemiz sanayiine bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşacak bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz.”





“MARMARA’DA SIKIŞMIŞ SANAYİMİZİ ANADOLU’DA BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ”



Marmara’da sıkışan sanayinin Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurgulayan Bakan Kacır, “İstanbul’umuzu sanayimizin ‘akıl merkezi’ olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara’da sıkışmış sanayimizi Anadolu’da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedefliyoruz.” Dedi.





“SANAYİMİZİN GELECEK 30 YILINA IŞIK TUTACAK”



Sanayi Alanları Master Planı’nın hazırlandığını açıklayan Bakan Kacır, “Sanayimizin gelecek 30 yılına ışık tutacak, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı’nı hazırladık.” ifadelerini kullandı.





Bakan Kacır, master plan çalışmalarında deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğimi, mülkiyet tipleri, tarımsal üretim, mevcut ve planlanan demir yollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etkeni dikkate aldıklarını belirterek, “Sanayicilerimizin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini amaçladık.” dedi.





13 İLDE TOPLAM 59 BİN HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE 16 YENİ SANAYİ YATIRIM ALANI



ALTYAPI VE SOSYAL DONATILAR ÖN PLANDA OLACAK



Yeni bölgelerin demir yolları ve limanlara bağlanacağını ifade eden Bakan Kacır, çalışanlar için lojmanlar ve ailelerindeki evlatlar için sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkânlar sağlanacağını, bölgelerde döngüsel ekonomi ve yeşil üretimin esas alınacağını söyledi.