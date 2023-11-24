Bakan Kacır: Macairstan ile startejik iş birliğimizi kuvvetlendirme iradesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildiren Bakan Kacır, iki ülke liderlerinin en üst düzeyde sergilediği güçlü irade ve iş birliği vizyonu çerçevesinde, Macaristan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kacır, “Ziyaretimize Türkiye’den on savunma sanayii kurumu ve şirketi de eşlik etti. Tarihi bağlarımız olan Macaristan ile stratejik iş birliğimizi kuvvetlendirme iradesindeyiz. 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak değerlendirecek, 2025 Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Kacır, Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, karşılıklı yatırımlarılar ve iş birlikleriyle ile 6 milyar dolarlık ortak hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

MACAR BAKAN: “TÜRKİYE'Yİ ASKERİ ANLAMDA BİR MODEL OLARAK GÖRÜYORUZ”

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Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky de ülke olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek,

"Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz. Son yıllarda gösterdikleri gelişme ve performansla bizim için ilham verici. Görüşmelerimizde daha farklı alanlarda da iş birliği yapmak için anlaştık ve bunun için bir çalışma grubu hazırladık." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞTAYI

Bakan Kacır, Başkent Budapeşte’de Savunma Sanayi Çalıştayı’na da katıldı. Çalıştaya, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczkyé’in yanı sıra Türk ve Macar şirketlerim temsilcileri de katıldı. Türk-Macar Ticaret Odası (Turkcham) Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Kacır, bugün de temaslarına devam edecek. Kacır, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile görüştükten sonra, Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.