Bakan Kacır duyurdu! KOSGEB borçları silindi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İş yerleri hasar görmüş üreticilerimizi üretime döndürmek için Malatya 1. OSB’de 167 yeni iş yeri yapımı işi için ihale çalışmalarına başladık.

Malatya Yeşilyurt sanayi alanında yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL proje tutarı olan 714 iş yerinin yapımını başlattık. Hedefimiz en fazla 8 ay içerisinde iş yerlerinin yapımını tamamlamak. 714 iş yeri rakamını daha ileri düzeylere çıkarmak.

Kalkınma ve istihdamı sağlayarak üretimi tekrar canlandıracak sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ’lerimizi Malatya’mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. Deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin KOSGEB borçlarını sildik.

KOSGEB vasıtasıyla acil destek kredisi başlattık. Programımızdan sadece Malatya’mızda 1287 işletme yararlandı.

KREDİNİN SÜRESİ 6 AY OLACAK!

Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Malatya’da mikro ölçekli başlamak üzere 120 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar KOBİ’lere destek sunacağız. İlk 2 yıl geri ödemesiz faizsiz olacak şekilde destek kredisinin süresi 36 ay olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilimizde ekonominin gelişmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Depremden etkilenen bölgelerde altyapıların iyileştirilmesi amacıyla bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem planını kalkınma ajansı eliyle uygulamaya aldık.

Depremde iş yerlerini kaybeden kuyumcu esnaflar için hayata geçirdiğimiz Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısı. Kayısı bahçelerinde hasat kullanımı projesi bunlardan bazıları.

Depremin yaralarını sarmakla kalmayacağı şehrin hafızasını yeniden canlandıracağız. Malatyalı kardeşlerimiz yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar dedi mührünü vurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenini ilan etti.

Yürüttüğümüz tüm projelerin ülkemiz ve Malatya’mız için hayırlı olmasını diliyor, tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."