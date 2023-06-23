Bakan Güler, Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile 23 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayan Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov’un, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın tebrik ve başarı dileklerini de ifade ettiği görüşmede; kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı" denildi. (D