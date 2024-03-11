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Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

11.03.2024 - 16:01 | | DHA
Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

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