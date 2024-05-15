Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken ve Fidan’ın, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılmasını da sağlayacak acil bir ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldıkları aktarıldı.

Bakanların, bölgede kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabaları da ele aldıkları aktarılan açıklamada, "Bakan Blinken, Orta Doğu'da çatışmaların tırmanmasından kaçınmanın ve Gazze'ye insani yardımların daha fazla ulaştırılmasını sağlamanın önemini vurguladı” denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.