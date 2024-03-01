Bakan Fidan: Herkes katliamın durmasını istiyor ama failler bu seslere kör ve sağır

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu gün devletler arası ilişkilerin çok ötesine geçmiş diplomasi trafiğiyle karşı karşıyayız. Değişmeyen husus diplomasiye duyulan ihtiyaçtır. Pek çok alan diplomasinin asli konusu haline gelmiştir.

Bu yıl ki Antalya Diplomasi Forumu'nun başlığını krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak için belirledik.

Bildiğimiz üzere mevcut uluslararası düzen, adalet ve eşitlik vaat etmiyor. Uluslararası sistemin zayıfladığı aşikar. Adalet üzerine kurulu olmayan hiçbir düzen kalıcı olamaz. Adalet için sesini yükselten ülkeler var. Türkiye sorunların çözümüne her daim yapıcı katkı sağlamakta, krizler karşısında ilkeli tutum sergilemektedir.

Yıllardır uygulamakta olduğumuz dış politikamız, barış, refahı temsil etmektedir. Cumhurbaşkanımız tüm samimiyetiyle küresel adaletsizliği ortadan kaldırmak için var gücüyle mücadele etmektedir.

Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin iki yüzlüğünü göstermektedir.

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"KÜRESEL VİCDAN ATEŞKES DİYOR"

1937'den sonra sirenler Filistin için çaldı. Küresel vicdan ateşkes diyor. İnsani değerlere sahip çıkan herkes Gazze'deki katliamın durmasını istiyor ama failler bu seslere kör ve sağır.

Bir daha Gazze'deki katliamlar yaşanmasın diye ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır. Krizin ilk gününden itibaren girişimlerimizi başlattık. Gazze temas grubu olarak bugünkü forumda da çözüm yollarını öğleden sonra tartışacağız.

"BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN HAZIRIZ"

Uluslararası sistemdeki krizlerin diğer yansıması da 3. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşıdır. Barış müzakerelerini sağlamak için dün olduğu gibi bugün de hazırız. Türkiye bölgesel sahiplenme amacıyla coğrafyasındaki sorunların çözümüne öncülük etmektedir. Uluslararası sistem Suriye'deki krizi yıllardır çözümünü sağlayamamıştır. Öncülük ettiğimiz Türk Devletleri Teşkilatıyla Türk devletlerinin kurumsal düzeyde bir araya gelmesini sağladık.

Terörle mücadelede bölgesel dayanışmayı zorunlu kılan bir başka husustur. Terörizm karşısında ortak bir tavır sergilenmediğini görmekteyiz. Türkiye Orta Doğu ve Afrika'da terörle mücadelede kesintisiz hizmet vermektedir.

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Dış politikamızda özel bir yere sahip olan Afrika ilişkilerimizi karşılıklı saygı çerçevesinde genişletiyoruz. Asya kıtasıyla binlerce yıllık geçmişe dayalı bağlara sahibiz. Tüm bu coğrafyalarda iklim değişikliğinden, kalkınma sorunlarıyla etkilenen dostlarımızın seslerini çoklu platformlarda dile getiriyoruz. Forum farklılıklara açık olma, küresel krizlere bölgesel çözüm olma anlayışıyla dünyadaki forumlardan farklılaşmaktadır. Bulunduğumuz yerden gördüğümüzü paylaşmaya dayalı bir forum olmaya çalışıyoruz.