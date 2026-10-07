Evliya Çelebi’nin kitabında bile geçiyor! Nasıl oluştuğunu bilen yok Yeraltı cennetine iple indiler

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‘NADİR BİR OLUŞUM’



GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, obruğun keşfedilmesine adına güzel bir turizm faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birlikte güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. Ekibimizden 35-40 kişi civarında arkadaşı obruğa kadar indirdik. Çok mutluyuz. Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için de mutluyuz. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu coğrafi alanlar çok değerli. Doğa sporcuları tarafından sportif anlamda kullanılabilir. Tatbikatlar yapılabilir ki, biz de bir tanesini düşünüyoruz orada. Tabii korumak hepsinden de önemli. Korunması gerekiyor. Yaklaşık 80 kişiyle birlikte güzel bir turizm faaliyeti yaptık. Neden il dışından gelen diğer arkadaşlarımız, doğaseverler, burada bu faaliyetleri yapmasın? Şehrimizde de böyle oluşumlar çok çok az bildiğimiz kadarıyla, nadir bir oluşum. Şehrimiz için de bir değer" diye konuştu.



‘İLK KEZ BİR OBRUĞUN İÇİNE GİRMİŞ OLDUK’



Yürüyüş ekibinde bulunan Rüşan Topallı, obruğa inme deneyiminden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Köy yollarında, köy içlerinde yürüdükten sonra Tepesi Delik Obruğu'na kadar geldik. Obrukta aşağıya indik. Biraz teknik bir iniş oldu dağcı arkadaşların yardımıyla, bazı ekipman kullanarak zorlu bir iniş ve çıkış gerçekleştirdik. İlk kez geldiğim bir yer oldu. Başka obruklar daha önce görmüştük. Ama ilk kez bir obruğun içine girmiş olduk. Doğrusu biraz heyecanlıydı, başarabileceğimize emin olmasak da sonunda kazasız belasız tamamladık” dedi.