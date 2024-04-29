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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Dışişleri Bakanıile görüştü.

29.04.2024 - 14:17 |
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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