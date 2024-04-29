Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Dışişleri Bakanıile görüştü. 29.04.2024 - 14:17 | Son Güncellenme: 29.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:17 hakan fidan antony blinken ABD Ruhsattaki plakaya bakınca kâbusu yaşadı: Bütün birikimi 15 dakikada yok oldu Bilal Erdoğan: Hocalarımız Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler Sağlıklı Bir Fikrim Var Proje Yarışması, geleceğin sağlık liderlerini ödüllendiriyor MİT'ten Hakurk'ta operasyon: 15 terörist öldürüldü Kalp rahatsızlığından tedavi görüyordu, nakli oldu! Hayatını kaybetti Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri 312'nci gününde arama çalışmaları devam ediyor... Çocuğu yaralıyken sosyal medyadan canlı yayın açmıştı! Devreye bakanlık girdi Müşterilerinin altınlarını çalan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası! Meteoroloji ve valilik art arda uyardı! Dolu ve kuvvetli yağış başladı, onlarca ilde alarm seviyesine geçildi GÜNCEL HABERLER Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Ruhsattaki plakaya bakınca kâbusu yaşadı: Bütün birikimi 15 dakikada yok oldu Bilal Erdoğan: Hocalarımız Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler