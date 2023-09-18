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Bakan Ersoy 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik' diyerek duyurdu! Gordion Antik Kenti listede...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki en önemli tarihi bölge Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından 'Dünya Mirası' ilan edildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ""Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu." dedi.

18.09.2023 - 12:18 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Ersoy 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik' diyerek duyurdu! Gordion Antik Kenti listede...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak.

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Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu.

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Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haber ile inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

Bakan Ersoy UNESCO Dünya Mirası Listesine 20inci varlığımızı da kaydettirdik diyerek duyurdu Gordion Antik Kenti listede...

EN UZUN SÜRE YERLEŞİM GÖRÜLEN NADİR ALANLARDAN

Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da M.Ö. 2 bin 500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te halen devam ediyor.

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Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

Bakan Ersoy UNESCO Dünya Mirası Listesine 20inci varlığımızı da kaydettirdik diyerek duyurdu Gordion Antik Kenti listede...

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs M.Ö. 9'uncu yüzyıldan M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor. (DHA)

Bakan Ersoy UNESCO Dünya Mirası Listesine 20inci varlığımızı da kaydettirdik diyerek duyurdu Gordion Antik Kenti listede...

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