Bakan Ersoy, Eşref Rüya'nın Kadir Baba'sı Görkem Sevindik ile buluştu: Filistin halkının onurunu savunmaya devam edeceğiz

Kanal D’de her çarşamba akşamı yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi’nin cezaevindeki Filistinlilerin idamını kolaylaştıran bir yasaya imza atması üzerine, “İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Karşı çıkın bu idamlara…” diyerek tepki gösterdi. İsrail’den de izlenebilen dizi nedeniyle Sevindik, bir anda iki ülkenin gündemine girdi.

İSRAİL’DEN TEHDİT

İsrail’den tepki, Türkiye’den destek mesajları gelirken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımı yaparak meseleyi uluslararası siyasi araneya taşıdı.

TÜRK SİYASETİ BİRLEŞTİ

Bunun üzerine TBMM’de bulunan siyasi partiler, Görkem Sevindik’e sahip çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Sevindik’i arayarak, “Vicdanların sesi oldunuz.” sözleriyle sanatçıyı tebrik etti.

AKM’DE SÜRPRİZ BULUŞMA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kanal D’nin TİMSBİ imzalı dizisi Eşref Rüya’da Kadir Baba’yı canlandıran Görkem Sevindik ile İstanbul’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.



Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraflar eşliğinde bir mesaj yayınlayan Bakan Ersoy, “Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez.



Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

İNSANLIK GÖREVİ

Bakan Ersoy, mesajlarına şöyle devam etti:

Gazze’de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.