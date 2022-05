Bakan Ersoy duyurdu! Yenikapı’da yeni bir port için çalışmalara başlandı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) düzenlediği “Geleceğin Destinasyonu Türkiye 2022” programı Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TTYD Başkanı Oya Narin, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve pek çok yatırımcı katıldı.



“Şu anda Türkiye, dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi”



Programda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Göreve başladığımızda Cumhuriyetimizin 100. yılı için, 2023 stratejik hedeflerini belirlemiştik. Her bir adımımızı ve planlamamızı, bu hedeflerin bir parçası olarak hayata geçirdik. Büyük bir tabloyu düşünün; biz her projemizle o tablonun bir bölümünü tamamladık ve şu anki büyük resmi ortaya çıkardık. Şimdi o büyük tabloya baktığımızda, çok şükür çalışmalarımızın artık meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Şu anda Türkiye, dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2019 yılında kurulması sonrasında sadece devlet değil; devlet-sektör el ele çok sıkı çalışmaya başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun tanıtım yaptık. Sektör profesyonellerinin yönetim ağırlığını üstlendiği bu yapı tanıtım başarısının ötesinde küresel krizleri de başarıyla yönetip, Türkiye için fark yaratmasıyla kendini ispat etti.140 ülkede televizyon, basılı mecra ve dijital dünya olmak üzere ana ve hedef pazarlarında ülkemizi tanıttık” dedi.



“Şu anda 140’tan fazla ülkede Türkiye çok etkili tanıtım yapıyor”



Türkiye’nin tanıtım çalışmalarında 200’den fazla ülkeye ulaştıklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Dünyada küresel salgın sonrasında tüm alışkanlıklar değişti biliyorsunuz, her şey dijital mecrada aranmaya başlandı. Bizler de dünyadaki en önemli dijital seyahat platformlarıyla; Expedia, Tripadvisor, Skyscanner ve Hotelbeds işbirlikleri yaptık. 2021 yılında 62 ülkeden, 980’i basın mensubu, 480’i influencer olmak üzere 4 bine yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. 2022 yılına çok hızlı ve etkin başladık. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye’nin 22 şehrinde yapılan toplam 101 etkinlikte, yurtdışından getirdiğimiz 292’si basın mensubu, 71’i influencer olmak üzere 42 ülkeden toplam 883 kişiyi ağırladık. Bunların arasında tur operatörleri de bulunuyor. Bu ağırlamalar sonucu influencer erişimi 140 milyon olurken, basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 3 ayda 9.9 milyara ulaştı. Hedefimiz, özellikle hedef pazarlarımız ağırlıklı olmak üzere en az 60 ülkeden etkin basın ve kanaat önderleri ile tur operatörlerini ülkemizde ağırlamak. Tüm bunları yaparken; diğer yandan da küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklık elde edebilmek, nitelikli turisti getirebilmek ve istenilen kişi başı gelir hedeflerini yükseltebilmek için pazar çeşitliliğine konsantre olduk. Bu bizim 2019 yılında 2023 yılı için açıkladığımız turizm stratejileri çerçevesindeki en önemli konumuzdu. Fakat pandemi süreci araya girdiği zaman istediğiniz gibi esnek olamıyorsunuz pazar çeşitlemesi konusunda. Çünkü hangi pazarın açılıp hangi pazarın kapanacağının belli olmadığı 2 yıllık bir süreçten geçtik. Bir ay içinde bazı pazarlar açılıp bir ay içinde bazı pazarlar birkaç gün içinde kapanabiliyordu. Biraz bu stratejimizi ötelesek de bununla ilgili altyapı ve hazırlık çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam etti. Özellikle 2021’in son çeyreğinde çok yoğun bir şekilde tekrar pazar çeşitlemesi stratejimizi devreye soktuk. Şu anda 140’tan fazla ülkede Türkiye çok etkili tanıtım yapıyor. Küçük tanıtımları da sayacak olursak Türkiye olarak tanıtım yaptığımız ülke sayısı 200’e kadar çıkabiliyor. Dünyanın en önemli global haber kanallarının dünya genelinde yayılmış portalları ve yayınları dahil, tamamına girmiş bulunuyoruz. Bunların da meyvelerini hep birlikte topluyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’miz attığımız adımlarla homeport haline geldi”



Türkiye turizminin bir diğer önemli parçasının da kruvaziyer turizmi ve Galataport projesi olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, “ Bizler stratejik planlamamızın, önemli bir neticesini de kruvaziyer turizminden almaya başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, kruvaziyer turizmi için önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Galaport sadece İstanbul’un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri. Özellikle belirtmek istiyorum, şu anda dünyada yeni planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul’u ve Galataport’u örnek alıyor. İstanbul’u çok başarılı buluyor. İstanbul’da sayılı birkaç tane operatör var biliyorsunuz.Onların da en çok önerdiği ve hayranlıkla izlediği bir port oldu. İnşallah bu örneklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Türkiye’miz attığımız adımlarla homeport haline geldi. Kruvaziyer turizmi için gelecek turistler önce, birkaç gün konaklayarak İstanbul'un gastronomi, alışveriş ve kültür sanat zenginliklerini deneyimleyebilecekler. Ardından da Galataport’ta kendilerini bekleyen kruvaziyer gemisiyle seyahatlerine devam edecekler.Homeport olunca biliyorsunuz geminin ana çıkış veya varış noktası oluyorsunuz. Turistler bu noktada birkaç gün kalıp İstanbul’u da gezme şansı yakalıyor.Bütün bunlara baktığımız zaman da İstanbul için gerçek bir kazanım sağlamış oluyoruz. Homeport sayesinde hem konaklama hem de yeme- içme sektörünüz fazlasıyla yararlanmış oluyor. Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. En son gelen Costa Venezia gemimiz 12 aylığına gelmişti. İstanbul’dan sonra Türkiye’de başka bir noktaya daha uğrayacak ve sonrasında Akdeniz’deki destinasyonlarına devam edip tekrar homeport olan İstanbul’a dönecek şekilde planlandı.Bu da sektörün ve İstanbul’un 12 aylık turizm ihtiyacı açısından çok önemli bir adım” diye konuştu.



“Çok yakın bir gelecekte İstanbul dünyanın sayılı homeportlarından biri haline gelecek”



Yenikapı’da çalışmalarına başlanan yeni bir portun müjdesini veren Bakan Ersoy, “Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren bu sayının daha da artacağını görüyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının da göstergesi. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızla bir planlama yaptık ve Yenikapı’da yeni bir port için çalışmalara başlandı. Neticede şunu söyleyebiliriz ki; 2024 ya da 2025’de de İstanbul’u Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya çıkarma hedefi hiç de uzak değil. İstanbul’u artık birçok kruvaziyer operatörü ana destinasyon olarak konuşmaya başladı. Çok yakın bir gelecekte İstanbul dünyanın sayılı homeportlarından biri haline gelecek” dedi.