Burada fiyatlar piyasanın çok altında! Emeklilerin yeni buluşma noktası oldu
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler ilçesinde hizmete açtığı Emekli Kafe, uygun fiyatları ve sıcak ortamıyla emeklilerin buluşma noktası haline geldi. Vatandaşlar, hem ekonomik fiyatlardan hem de sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hakkı İplikçi Parkı içerisinde hizmete açılan Emekli Kafe, kısa sürede emekli vatandaşların uğrak noktası oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, uygun fiyatlı ürünleri ve samimi ortamıyla emeklilerden yoğun ilgi görüyor.Emekli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açılan kafede çay, kahve ve limonata gibi ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Günün büyük bölümünü burada geçiren emekliler, hem sohbet etme imkanı buluyor hem de huzurlu bir ortamda vakit geçiriyor.Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Emekli Kafe, kaliteli hizmet anlayışı ve ekonomik fiyat politikasıyla her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.
Emekli Kafe'den yararlanan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.Emekli Kafe'nin emekliler için önemli bir sosyal alan olduğunu belirten Sait Değişik, "Burası emekliler için çok güzel olmuş. Hizmetten de çalışan arkadaşlardan da memnunuz. Yeme içme imkanları güzel, fiyatlar da uygun. Böyle bir sosyal alanın kazandırılması bizleri mutlu etti" dedi.Yeni Mahalle'den yürüyerek kafeye geldiğini söyleyen Elmas Eroğlu ise "Fiyatları uygun ve ortamı güzel olduğu için buraya geliyorum. Çok memnunum. İnşallah bu tür sosyal alanlar farklı mahallelerde de açılır" ifadelerini kullandı.
Her sabah Emekli Kafe'ye geldiğini belirten Doğan Yalçın da çalışanların kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Baston kullandığım için bana yardımcı oluyorlar. Fiyatlar uygun, gün boyu rahatça vakit geçirebiliyoruz" diye konuştu.Nuray Yılmaz da sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Bizlerle yakından ilgileniyorlar. Çay, kahve ve limonata fiyatları oldukça uygun. Hizmetten son derece memnunuz" dedi.Önder Yalçınkaya ise Emekli Kafe'nin emekliler için önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlar uygun, hizmet kalitesi de çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.Aydın Erdoğan da Emekli Kafe'yi beğendiğini belirterek, "Çok güzel. Çay ve hizmetler on numara" ifadelerini kullandı.