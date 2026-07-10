Burada fiyatlar piyasanın çok altında! Emeklilerin yeni buluşma noktası oldu

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Emekli Kafe'den yararlanan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.Emekli Kafe'nin emekliler için önemli bir sosyal alan olduğunu belirten Sait Değişik, "Burası emekliler için çok güzel olmuş. Hizmetten de çalışan arkadaşlardan da memnunuz. Yeme içme imkanları güzel, fiyatlar da uygun. Böyle bir sosyal alanın kazandırılması bizleri mutlu etti" dedi.Yeni Mahalle'den yürüyerek kafeye geldiğini söyleyen Elmas Eroğlu ise "Fiyatları uygun ve ortamı güzel olduğu için buraya geliyorum. Çok memnunum. İnşallah bu tür sosyal alanlar farklı mahallelerde de açılır" ifadelerini kullandı.