Isparta'da tarlalar mor örtüye büründü! 'Lavanta Kokulu Köy' Kuyucak 130 bin ziyaretçi bekliyor

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Lavantadan üretilen bal, dondurma ve gazoz gibi gıdaların çok beğenildiğini anlatan Çelik, "Ziyaretçiler, lavanta kahvesi, lokum, kolonya ve daha birçok lavantalı ürünü deneyimleme fırsatı buluyor. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için Kuyucak hem doğası hem de ürün çeşitliliğiyle farklı bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.