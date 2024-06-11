Bakan Ersoy CNN TÜRK'te açıkladı! Hatay'a 2025'te festival geliyor

Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan biridir 6 Şubat... Deprem felaketinin üzerinden 16 ay geçti. Ayla değil yıllar da geçse bu topraklar, bu büyük felaketi, bu acıyı unutmayacak. Hatay, çok sayıda tarihi yapının olduğu kadim bir şehir. Çok sayıda tarihi yapı hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yenilenen tarihi yapılarla ilgili son durumu ve Hatay'da düzenlenecek festivalin ne zaman yapılacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HATAY'DA KAÇ TARİHİ YAPI YIKILDI VEYA HASAR GÖRDÜ?

Kamu kurumlarına ait olan, Vakıflar Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere şu anda bizim restorasyonuna başlattığımız 293 proje var Hatay genelinde. Ayrıca özel şahıslara ait yapılar var. Şu anda 368 başvuruyu değerlendirme aşamasına aldık. Bunların hepsine özel bir çalışma başlattık, hibe destek programı başlattık. Onları da ayağa kaldırabilmek için.